Inauguration de l'ancien siège Siemens à Saint-Denis

Aujourd’hui, avec une vue à 360° sur le Sacré Cœur, le Stade de France, l'immeuble s'intègre dans Pleyad, un pôle business créé par UBS Global Real Estate regroupant, au sein d'un parc fermé et sécurisé, plusieurs immeubles de bureaux et de services. Conçu comme un campus, Pleyad se présente comme un ensemble cohérent, valorisant et préservé. En concentrant sur un même site des espaces verts protégés, des lieux de travail variés et des zones de services faciles d'accès, il fait partie des pôles business de la nouvelle génération, à dimension humaine, qui allient confort, fonctionnalité et qualité de vie.

Chacun des bâtiments qui composent Pleyad est doté d’une identité architecturale propre, mais l’ensemble est doté d'une âme et d'une personnalité uniques. Pleyad propose aujourd'hui en location une grande variété de surfaces allant de 270 m² à 18 000 m² de bureaux ainsi que les emplacements de parking dans des immeubles certifiés HQE ou BBC Effinergie.