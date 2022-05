Inauguration de la ZAC de l’Arsenal à Rueil-Malmaison

Sa palissade sublimée grâce aux fresques réalisées par les artistes Mazza, Dume et Emir a été dévoilée à l’occasion de la première fête du quartier.

Cette intervention artistique illustre l’ambition de Pitch Immo de rendre la ville inclusive et d’offrir à ses habitants une perspective nouvelle du territoire en transformation. En collaboration avec la ville de Rueil-Malmaison, Pitch Immo a choisi le talent singulier de l’artiste Mazza, figure du muralisme végétal brésilien, et des artistes français Dume et Emir pour sublimer la palissade de l’écoquartier de l’Arsenal. Inspirés par la sélection végétale de la future place Line Renaud, les artistes invitent les riverains à une véritable balade florale grâce à un univers luxuriant et coloré. Ainsi, c’est une expérience sensorielle unique offerte aux Rueillois : « À l’instar de ce qui a déjà été réalisé dans plusieurs de nos opérations majeures, Pitch Immo s’attache à faire la part belle aux œuvres artistiques. Ici, nous avons choisi de nous associer à la maison de production Quai 36, maison avec laquelle nous avons déjà collaboré de manière fructueuse sur d’autres opérations, et aux artistes Mazza, Dume et Emir qui grâce à leurs compositions dynamiques et immersives, rendent hommage à la ville de Rueil- Malmaison en y représentant les grandes spécificités végétales du territoire », déclare Stéphane Pons, directeur général délégué de Pitch Immo.