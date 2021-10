Inauguration de la terrasse des Canaux

Entièrement construite en matériaux de récupération, elle accueille les Parisiennes et les Parisiens autour de stands, d'animations et de conférences réalisés par des entrepreneurs à impact sur la thématique choisie cette année : la Ville de demain.

Les Canaux, lancés par la Ville de Paris et les grands acteurs parisiens de l'Économie sociale et solidaire, ont pour mission de promouvoir les économies solidaires et innovantes auprès du grand public et à l'international.

Ils sont également un lieu ressource pour l'ensemble des entrepreneurs sociaux et des porteurs de projets d'économie sociale et solidaire.