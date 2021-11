Inauguration de la résidence Seniors “Carré Auguste Blanche”, à Puteaux

Située dans le vieux Puteaux, cette résidence de 75 logements présente de nombreux atouts pour séduire les seniors en quête d’un cadre de vie qualitatif et rassurant. A proximité immédiate des commerces et des transports, Carré Auguste Blanche est surtout un espace de vie unique avec un esprit « maison de famille », des équipes à taille humaine et à l’écoute, véritable engagement et signature de Cogedim Club.

Comme le souligne Jérôme Navarre, directeur général de Cogedim Club, « Nous sommes fiers d’inaugurer notre 3ème Résidence Seniors dans les Hauts de Seine, à Puteaux. Située aux portes de Paris, proche de toutes commodités, des activités culturelles et des animations organisées avec la municipalité, elle incarne tout notre savoir-faire : un emplacement en plein cœur de ville, des logements spacieux, lumineux, sécurisés et un esprit maison de famille chaleureux où il fait bon vivre. »

La résidence dispose également d’un restaurant avec un chef cuisinier qui concocte un nouveau menu chaque jour pour les résidents, afin de partager des moments conviviaux entre amis et en famille. Selon Marie-Laure Pascaud, directrice de la résidence, « La Résidence propose bien plus qu’un logement sécurisé, c’est un espace de vie où règne un réel esprit de « maison de famille ». C’est important, sachant que la majorité des résidents sont des Franciliens qui ont fait le choix de se rapprocher géographiquement de leurs proches. En parallèle, nous mettons à leur disposition des services leur permettant de vivre de manière autonome et sécurisée, tout en ayant l’esprit libre de toute contrainte. »

Ma résidence comprend 75 logements, répartis sur deux bâtiments de six étages. Du studio au 3 pièces, les appartements disposent de terrasses ou balcons avec de belles expositions, et pour certains des vues sur Paris. Avec un accès sécurisé, un accueil 7j/7, une présence des équipes 24h/24, et la téléassistance dans les appartements, la résidence offre un cadre de vie idéal et rassurant.

Une journée portes ouvertes est organisée tous les deuxièmes jeudis de chaque mois pour permettre aux futurs résidents intéressés et leur famille de découvrir la résidence.