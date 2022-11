Inauguration de la phase 1 du nouveau technicentre de la ligne J

Un jalon important vient d’être franchi par SNCF Voyageurs dans le projet Val Notre Dame Demain, le nouveau Technicentre de la Ligne J. Deux années après la pose de la première pierre, l’aboutissement de la phase 1 des travaux marque l’avancement à mi-étape du projet global. Financé et décidé par Île-de-France Mobilités pour un montant de plus de 200 millions d’euros, le nouveau Technicentre de Val Notre Dame est essentiel pour le renouvellement des trains en Île-de-France.

L’arrivée des rames de nouvelle génération nécessite l’adaptation et la modernisation des outils industriels essentiels à la production ferroviaire, notamment les Technicentres de maintenance qui sont des pivots de la robustesse des lignes. En complément des matériels roulants neufs, les Technicentres transformés et modernisés contribuent d’abord à plus de confort pour les agents et surtout à une plus grande qualité de service, à plus de fiabilité et à une ponctualité accrue aux bénéfices des tous les voyageurs. Le nouveau Technicentre de la Ligne J en est l’un des exemples concrets sur les lignes opérées par Transilien SNCF pour le compte d’Île-de-France Mobilités.

Des rames nouvelle génération aux Technicentres d’aujourd’hui et de demain

L’arrivée des nouvelles rames du Francilien (Z 50000 ou NAT) sur la Ligne J, déployées sur les branches Paris – Ermont-Eaubonne et Paris – Gisors, et prochainement Paris – Vernon nécessite des installations particulièrement adaptées pour la maintenance des organes en toiture de ces nouveaux trains. La modernisation du Technicentre de Val Notre Dame s’est alors révélée une nécessité. En 2019, Île-de-France Mobilités et Transilien SNCF ont alors entamé la procédure pour l’extension du technicentre actuel. La phase 2 de Val Notre Dame Demain sera livrée à l’horizon fin 2024.