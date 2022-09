Inauguration de la Maison Saint-Charles, maison sociale et intergénérationnelle à Paris

Située dans le 15ème arrondissement de Paris, La Maison Saint-Charles abrite depuis 150 ans les religieuses de la Congrégation des Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge. Ce havre de paix étant devenu vétuste, les Sœurs ont choisi de le transformer, tout en continuant d’y faire vivre leur communauté. Le projet est constitué d’une maison sociale et intergénérationnelle, d’un programme résidentiel haut de gamme et de deux jardins.

Deux nouvelles résidences

Gérée par Habitat et Humanisme Île-de-France, La Maison Saint-Charles a le souci de faire perdurer la vocation humaniste du lieu, à destination de jeunes étudiants, de travailleurs, de familles monoparentales et de seniors. Ce projet social original a permis de créer 47 logements sociaux, 2 colocations intergénérationnelles pour loger des personnes en difficulté, 15 chambres d’hôtes à vocation sociale, 3 salles de réunion et un espace de coworking. La nouvelle Maison Saint-Charles est constituée de quatre immeubles organisés autour d’un jardin-cloître restructuré.

Conçue par l’architecte Marie-Odile Foucras, la résidence Hors du Temps propose 35 appartements dotés de prestations haut de gamme. Les résidents bénéficient d’ouvertures sur un espace arboré, avec de vastes loggias, des toits terrasses, de grandes baies vitrées et une pergola au dernier étage.

Deux nouveaux jardins ont aussi vu le jour. Ils sont tous deux conçus par l’architecte-paysagiste Christian Fournet et occupent 3 600 m².