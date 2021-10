Inauguration de la Maison des Solidarités de Noisy-le-Sec

Cette Maison des Solidarités Jacqueline de Chambrun –qui a inventé le service départemental de Protection maternelle et infantile– est un établissement dédié à l’accueil des usagers du service d’Aide sociale à l’enfance, du Service social et de la Protection maternelle et infantile.

Cet espace de 1 700 m2 offre au public un guichet unique et de favoriser les échanges entre les services, le travail en direct et la mise sur pied de projets transversaux au service des usagers. Le coût de l’opération est de 4,5 millions d’euros. Au sein de cette Maison des Solidarités, les agents de l’Aide Sociale à l’Enfance assurent le suivi de 97 enfants bénéficiant d’une mesure de protection et de 102 enfants concernés par une « information préoccupante ». Les agents du service social assureront l’accueil, l’accompagnement individuel et la prévention (insertion, accès aux droits, culture, santé, enfance, famille) des Noiséens.

Quant aux agents de la circonscription et du centre de Protection Maternelle et Infantile, ils sont en charge du suivi des 272 assistantes maternelles et familiales que compte la commune et assurent les consultations médicales, les bilans de santé dans les écoles maternelles et les visites à domicile des sages-femmes et des puéricultrices.