Inauguration de la crèche Les petits chaperons rouge à Boulogne

Ouverte depuis janvier 2013, cette crèche a une capacité d’accueil de 60 enfants, âgés de deux mois et demi à quatre ans.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine verse une aide financière au fonctionnement des établissements d’accueil Petite Enfance associatifs, privés à but lucratif et gérés par une commune ou un établissement public : 0,77 € de l’heure et par enfant résidant dans les Hauts-de-Seine comme tarif de base ; 0,61 € de l’heure pour les structures gérées par des communes où sont encore situées des crèches départementales ; 1,40 € de l’heure pour les structures innovantes d’après certains critères ; 2 € de l’heure pour l’accueil d’un enfant handicapé (en 2010, 227 enfants en ont bénéficié). En 2012, 26,9 M€ ont été alloués par le Conseil général pour financer les 22 500 places en crèche existantes et les 1 530 places supplémentaires qui ont ouverts l’an dernier.