Inauguration de la crèche Babilou à Boulogne-Billancourt

« Babilou Louis Blériot » est une crèche qui accueille 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, de 8h à 19h30. Trois formules d’accueil sont proposées : accueil régulier, accueil occasionnel et accueil d’urgence. La crèche est organisée en deux sections et accueille les enfants et leurs parents dans un espace moderne de 272 m² (dont 174m2 réservés aux enfants). Pour favoriser le bien-être et l’éveil des enfants, des lieux de vies ludiques ont été conçus au sein de la crèche.