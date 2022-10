Inauguration de la coupole du lycée Henri-IV restaurée

Aux côtés de la région Île-de-France, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage et a contribué financièrement à la restauration à hauteur de près d’un million d’euros (982 000€), la délégation Île-de-France de la Fondation du patrimoine s’est mobilisée pour faire revivre ce chef-d’œuvre de l’art rocaille. Elle a pu apporter un financement de plus de 430 000 euros au projet de restauration, grâce à ses 406 donateurs, dont de nombreux anciens élèves ou parents d’élèves (plus de 205 000 €), au mécénat de la Fondation TotalEnergies (170 000 €) et à une subvention sur ses fonds propres (près de 56 000 €).

D’un montant total de 3,2 millions d’euros, les travaux ont été financés par les services étatiques de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) à hauteur de 1,15 million d’euros, par la Région Île-de-France à hauteur de 982 000 euros, par la Ville de Paris (630 000 euros) et la Fondation du patrimoine (432 000 euros).

Un ensemble remarquable et rare

Implanté au cœur du Quartier Latin, le lycée Henri-IV occupe, Place du Panthéon, l’emplacement de l’ancienne abbaye royale Sainte-Geneviève. Edifiée en 1730 à la croisée des bibliothèques par les plus grands artistes de l’Académie royale, sa voûte est sublimée par une magistrale fresque du peintre Jean Restout (1692-1768) représentant L’Apothéose de saint Augustin terrassant l’hérésie. Son architecture, son décor peint, son ornementation sculptée et ses vitraux forment un ensemble remarquable et rare.

Jamais rénové depuis sa création, l’ensemble était gravement menacé, notamment par des désordres provenant du toit.

Le chantier de restauration

Démarrés en juillet 2020, les travaux de restauration de la structure, comme des décors de la coupole, ont couvert l’étanchéisation et la restauration des vitraux, la restauration de la charpente, la consolidation des pieds de poteaux, la restauration des corniches, boiseries et fresque ou encore la mise en lumière de l’édifice

Plan d’urgence pour les lycées franciliens

Le 30 août dernier, Valérie Pécresse, James Chéron, Vice-président chargé des Lycées, et Marie-Carole Ciuntu, vice-présidente chargée de l’Administration générale, du Dialogue social et de la Transformation numérique, ont présenté les nouveautés de la rentrée 2022 dans les lycées franciliens, et notamment la livraison de grandes opérations du Plan d’urgence pour les lycées franciliens : 2400 places nouvelles créées, un lycée neuf, 5 rénovations globales, 3 opérations ciblées (espaces sportifs, etc.), 300 nouvelles places d’internat et une rénovation thermique. La restauration de la coupole du lycée Henri-IV en fait partie.