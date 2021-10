Inauguration de l'Openspot 93 - Les digiteurs

Espace de démonstration, services personnalisés, coworking, échanges de bonnes pratiques… tout est mis en place pour faciliter le développement numérique des entreprises.

Un showroom de solutions innovantes

Accompagnés par un conseiller numérique de la CCI 93 dans la partie « démonstration » de 44 m2, les chefs d'entreprise peuvent suivre un parcours personnalisé selon leurs besoins et leur secteur d'activité (commerce, industrie, bâtiment ou services). Ils y trouvent des vidéos, plusieurs types de solutions digitales innovantes et des retours d'expérience pour les aider à identifier les différentes étapes d'une transformation numérique et à utiliser les bonnes solutions opérationnelles pour y parvenir. Les Digiteurs proposeront également des démonstrations et des formations numériques animées par des professionnels du digital.

Des rendez-vous gratuits et ouverts à tous

Les Mercredis Business permettent aux chefs d'entreprise de rencontrer des professionnels, de créer un réseau avec les autres participants et d'actualiser leurs connaissances sur différentes thématiques (numérique, droit, export, recrutement, comptabilité, financement, numérique).

Des espaces de travail adaptés pour se rencontrer et « réseauter »

Quarante-quatre postes de travail en coworking, des bureaux individuels et une salle de conférences équipée d'un vidéoprojecteur et du Wifi complètent utilement le showroom pour permettre aux TPE, PME ou start-up de développer des liens, recevoir leurs clients, organiser leurs événements ou lancer leurs produits.

Les nouveaux locaux des Digiteurs, inaugurés en mai 2017 à Paris, et l'ouverture progressive des Openspot dans les CCI d'Île-de-France (*) confirment la volonté de la CCI Paris - Île-de-France d'accompagner les entreprises franciliennes dans leur démarche de digitalisation. La plateforme lesdigiteurs.fr, qui permet aux PME de comprendre les enjeux et les impacts de la transformation numérique pour leur croissance, complète cette offre d'espaces physiques. La CCI Paris - Île-de-France souhaite amener les entreprises à s'interroger sur leur business model pour les mettre en capacité d'anticiper plutôt que de subir les mutations d'un monde digital.

(*) Le showroom Les Digiteurs à République en mai 2017, l'Openspot 94 en juin 2017, l'Openspot 95 en octobre 2017, l'Openspot 93 en janvier 2018, l'Openspot 92 en février 2018 et l'Openspot 78 au printemps 2018