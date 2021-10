Inauguration de l'Hôtel logistique multimodal de Chapelle International

Implanté sur un site ferroviaire de 7 ha, dans le 18e arrondissement, Chapelle International est un nouveau quartier de Paris. D'ici 2020, 150 000 m2 de surface auront été aménagés, dont 56 000 m2 de logements, 33 000 m2 de bureaux, 8 500 m2 d'espaces de travail pour les très petites entreprises, de nombreux équipements publics (école, crèche, terrains de sport, etc.), des espaces d'agriculture urbaine et des commerces. L'hôtel logistique multimodal, porté par Sogaris et SNCF Immobilier, constitue le premier grand maillon de ce quartier.

Il permettra un acheminement propre des marchandises au cœur de Paris, grâce à une navette ferroviaire qui reliera Chapelle International à la plateforme de Dourges et au port de Bruyères-sur-Oise. Les marchandises seront ensuite distribuées dans les quartiers de la capitale par des véhicules électriques, au gaz naturel ou hybrides.