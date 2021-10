Inauguration de l'espace de co-working « Casaco »

s’agit d’un espace de co-working de 460m² sur trois étages situé dans le centre ville de Malakoff. Cet espace collaboratif est structuré en trois salles de réunion équipées de 45 postes de travail, d’un accès très haut débit, d’une cuisine (café à volonté), d’un petit potager en libre service et des espaces de détente avec une bibliothèque. Plus de 10 événements seront organisés par mois. Les habitants du quartier pourront bénéficier dans cet espace de différents services : distribution de fruits/légumes produits localement, réparation collective de tous types d’objets et distribution de costumes et tailleurs pour des personnes éloignées de l’emploi « La Cravate Solidaire ». Le Conseil général soutient ce projet à hauteur de 67 408 €. Selon Aurélien Denaes, gérant de Casaco, « Le soutien du Conseil général va nous permettre de créer de l’emploi et contribue très largement à l’aménagement de notre espace collaboratif. Le Département des Hauts-de-Seine a été un vrai conseil dans la mise en œuvre de notre projet, qui devient aujourd’hui réalité. »