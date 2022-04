Inauguration d’une résidence étudiante, à Saint-Denis

Elle comporte 151 logements étudiants, dont 88 % de logements de type T1 et 12 % de logements de type T2, ainsi que 30 places de stationnement. La vie étudiante a été prise en compte dans la réalisation de cette résidence avec la création d’une buanderie et de trois salles communes (études et foyer).

Le coût total de l’opération s’élève à près de 12,1 millions d’euros, financé à 90 % par Plaine Commune Habitat (fonds propres et prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et d’Action Logement) et 10 % de subventions du Conseil régional d'Île-de-France et de l’État.

La gestion de la résidence étudiante a été confiée à l’association ARPEJ, spécialisée dans le logement étudiant, déjà en charge pour Plaine Commune Habitat de la résidence Montjoie à Saint-Denis. Fin mars, la résidence était occupée à 80%, dont 32% d’étudiants sont boursiers. Deux tiers d’entre eux viennent d’Île-de-France et 24% de Seine-Saint-Denis. Pour 24%, leur lieu d’études se situe en Seine-Saint-Denis et 54% poursuivent leurs études à l’Université. 79% d’entre eux sont âgés de moins de 25 ans.