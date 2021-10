In-house Counsel World Summit : sommet international des juristes d'entreprise

Ce grand événement réunira près de 350 directions juridiques venues du monde entier pour échanger les savoir-faire et les bonnes pratiques. Plus de 30 nationalités différentes sont attendues.

Des personnalités reconnues du monde du droit seront également présentes comme Ben Heineman, Richard Susskind, Maarteen Scholten, Pierrick Le Goff ou encore Ricardo Cortes-Monroy.

Pour Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE :

« C'est un honneur et un privilège d'accueillir et d'organiser ce premier sommet à Paris, à la Maison de la Chimie. La capitale est vraiment l'endroit idéal pour accueillir l'événement dans la mesure où l'évolution de la profession est un débat important au sein de la communauté juridique en France. Paris a une position juridique dynamique. Au cœur de cette communauté, 16 000 juristes d'entreprise exerçant en France participent à la promotion d'un pays, d'une profession, d'une discipline. Le sommet est sur le thème du ''Glocal : penser global et agir local'', qui invite les professionnels et leurs partenaires à réfléchir sur les tendances futures. Ils seront les principaux acteurs de développements stratégiques des entreprises au cours des quinze prochaines années. »