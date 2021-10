In Extenso : premier cabinet national indépendant détenu par ses associés

« Nous avons racheté la holding nationale au groupe Deloitte, après 27 ans d'association marqués par une forte croissance et qui fait de cette opération un LBO d'une envergure rare. En faisant ce choix ambitieux, nous témoignons de notre confiance en l'avenir pour faire d'In Extenso un leader de la satisfaction clients dans les métiers des services aux TPE-PME, associations et fondations. Animés par des convictions entrepreneuriales fortes, nous poursuivrons nos efforts pour être au plus près de nos clients partout en France sur des problématiques variées. Nous travaillons quotidiennement avec des acteurs économiques régionaux de premier plan, et tout particulièrement dans la région Ile-de-France où nos 550 collaborateurs sont mobilisés auprès de nos 5 500 clients », commente Jean-Paul Séguret, président d'In Extenso Région Ile-de-France.

Le Crédit Agricole Centre-est, banquier historique assure le financement de cette opération dans le cadre d'une syndication bancaire et devient actionnaire minoritaire pour soutenir un groupe national ayant son siège à Lyon.

Antoine de Riedmatten, président d'In Extenso, déclare : « Nous accompagnons plus de 100 000 entreprises sur tout le territoire, grâce à nos 255 cabinets et connaissons la croissance la plus forte du secteur avec près de 60 % de chiffre d'affaires supplémentaire en 8 ans.

Nous avons l'ambition de réinventer le métier d'expert-comptable en répondant aux défis de la transformation numérique. Cette ambition exigera une plus grande agilité, une disponibilité sans faille pour nos clients ». Souvent méconnue, parfois sous-estimée par le grand public, la mission de conseil de l'expert-comptable est en effet essentielle pour favoriser le développement des entreprises en France et à l'international.

Conseil aux TPE-PME

Le groupe In Extenso se concentre désormais entièrement sur le développement de services à destination des TPE-PME, tant dans les domaines de l'expertise comptable que dans les domaines connexes : juridique, social, conseil en gestion, informatique, fusions-acquisitions.

Son développement passera par une politique volontariste de croissance interne et externe car son indépendance retrouvée offre des perspectives attractives pour les acteurs locaux et régionaux qui souhaiteraient s'associer à cette nouvelle dynamique.

In Extenso souhaite également accélérer sa politique de diversification pour accompagner les entreprises tout au long de leur vie : de leur création (8 000 créations réalisées l'an dernier) à la gestion au quotidien (comptable, sociale avec plus de 200 000 bulletins de paie réalisés chaque mois, juridique, etc.) jusqu'à leur transmission (avec 52 opérations pour l'année 2018, In Extenso Finance et Transmission est classé numéro 1 des cabinets conseils en fusion-acquisition Small-Cap en France selon CFNews, l'Agefi, Mergermarket et le magazine des Affaires).

Cette nouvelle étape est enfin porteuse de perspectives prometteuses pour les 5 000 collaborateurs d'In Extenso et tous les talents que le groupe souhaite intégrer dans les prochains mois, avec notamment plus de 1 000 recrutements prévus d'ici la fin 2019.