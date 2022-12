In Extenso : nomination de deux associés en région Ile-de-France

Cette promotion exceptionnelle permet de soutenir le fort développement du Groupe sur cette année 2022, qui franchit un palier en réalisant un chiffre d’affaires de 500 M€ mais surtout d’offrir un accompagnement de proximité auprès de ses 120 000 clients TPME/PME et entrepreneurs.

Parmi les nouveaux associés, 16 sont issus des métiers traditionnels du groupe, comme l’expertise-comptable et l’audit, et 6 sont issus des expertises conseil. Ceci reflète la diversité de l’accompagnement proposé par In Extenso, notamment dans cette période de crise où In Extenso a su être le conseiller privilégié du chef d’entreprise, à toutes les étapes de développement de sa société. Le groupe, qui a fêté ses 30 ans en 2021, regroupe aujourd’hui 5 800 collaborateurs, 250 agences, et plus de 274 associés répartis sur l’ensemble du territoire pour accompagner au plus près l’économie locale.

Activité expertise-comptable et commissariat aux comptes

Dans la région Ile-de-France, Laurent BIZET a été nommé associé. Il a rejoint le groupe In Extenso en 1996 en tant que responsable du développement. Homme de terrain, il privilégie une approche commerciale au plus près de ses clients et de leurs activités. Il accompagne aujourd’hui une équipe au sein de l’agence de Boulogne-Billancourt, centrée sur une clientèle principalement composée de TPE. Lui et son équipe sont spécialisés dans le secteur des métiers de bouche.

Guillaume REMY a également été nommé associé pour la région Ile-de-France. Diplômé de Kedge Business School, il a ensuite obtenu le diplôme d’expertise-comptable en 2010. Son parcours est riche d’expériences en entreprise et en cabinet. En 2011, Il a rejoint le bureau de Lisses, où il dirige, depuis, le service commissariat aux comptes. Il est spécialisé dans le domaine de l’innovation, ainsi que dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.