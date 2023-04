In Extenso Ile-de-France : une quarantaine de postes à pourvoir en 2023

In Extenso Ile-de-France recrute une quarantaine de profils issus des filières comptable, audit, paie et juridique de formations diverses (BTS, DCG, DSCG, Master CCA, Écoles de commerce, IAE). Les compétences dans le développement informatique sont particulièrement recherchées alors que le secteur se digitalise fortement.

Des postes ouverts à tous les niveaux

Ces recrutements sont ouverts à des candidats de tous niveaux d’expérience. Des opportunités existent pour des candidats juniors, qui cherchent leur premier emploi en sortie d’études, mais également pour des profils expérimentés (à partir de 3 ans d’expérience) et plus confirmés encore. Pour les profils les plus juniors, In Extenso offre des contrats d’apprentissage.

Dans l’ensemble du territoire, le groupe In Extenso recrute plus de 1800 nouveaux collaborateurs pour divers métiers (chiffre, avocats, finances,…) en 2023.

Un réel engagement pour allier bien-être au travail et satisfaction clients

Ayant vocation à être « acteur du développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l’accomplissement de chacun », le groupe In Extenso a formulé sa volonté de permettre à ses collaborateurs de s’accomplir dans leurs fonctions.

Cet engagement pour leur accomplissement passe, d’une part, par la formation. Le groupe a obtenu la certification QUALIOPI en 2021 et a formé une équipe de 47 collaborateurs formateurs internes qui propose des formations issues d’un catalogue de plus de 120 thèmes revu chaque année. En 2022, plus de 85% des collaborateurs du Groupe ont suivi au moins une action de développement des compétences.

D’autre part, cet engagement passe par une réflexion constante sur les conditions de travail. In Extenso œuvre au quotidien pour le bien-être au travail de ses collaborateurs, en témoigne l’obtention en 2023 de la certification Great Place to Work. Le groupe s’est par ailleurs mobilisé sur des grands sujets essentiels pour ses collaborateurs. En ce début d’année, il a rejoint l’initiative Working With Cancer et a obtenu la labélisation Lucie 26000 pour ses actions RSE.

Pour François-Gérard Mondi, président d’In Extenso Ile-de-France : « Nous avons un grand besoin de recrutement en 2023 puisque nous recherchons une quarantaine de nouveaux collaborateurs. Nous savons que notre réussite dépend de leur accomplissement au travail, c’est pourquoi nous souhaitons leur proposer le meilleur cadre de travail possible, comme en témoigne la labellisation Great Place to Work du groupe cette année ! ».

Toutes les offres d’emplois du groupe In Extenso sont accessibles via https://recrute.inextenso.fr/