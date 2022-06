In Extenso Ile-de-France prévoit de recruter 125 collaborateurs

Comptabilité, audit ou paie. Voici, principalement, les corps de métiers dans lesquels l’entreprise In Extenso va recruter. Des fortes ambitions de recrutement, de l’alternance à des profils expérimentés, afin de soutenir sa dynamique. Avec près de 1 200 nouveaux collaborateurs à recruter en France, le groupe est en pleine croissance. Ainsi, pour ce qui est de l’Île-de-France, ce sont près de 125 offres qui sont à pourvoir. Au sein de l’entité régionale de l’entreprise, les profils recherchés sont issus de filières comptable, audit, paie et juridique, qu’ils soient expérimentés ou correspondant à des étudiants.

Par ailleurs, In Extenso Ile-de-France recherche également des experts en création d’entreprise, des analystes financiers, des spécialistes en RH, marketing et communication ou en informatique. Les formations ciblées sont diverses avec des cursus en BTS, DCG, DSCG, Master CCA, Ecoles de commerce, IAE, DEC… Des opportunités existent aussi pour des candidats juniors, qui cherchent leur premier emploi en sortie d’études. Si les profils expérimentés sont recherchés, des offres sont également proposées aux candidats plus confirmés. Les compétences digitales, telles que la gestion des données automatisées, sont aussi particulièrement appréciées dans un secteur où la transformation numérique s’est accélérée avec la crise sanitaire et le recours massif au télétravail. Des compétences spécifiques sont recherchées pour la filiale In Extenso Croissance et Innovation, qui recrutent 120 consultants en innovation et RSE.

Une volonté d’être un acteur du territoire

In extenso met en place une politique RH dynamique et agile pour attirer les talents dans un contexte de tension de l’emploi qui touche les métiers de la comptabilité, de l’audit et de la paie depuis plusieurs années. Afin de répondre à ses engagements et de proposer un cadre de travail en phase avec ses valeurs et ses aspirations, le groupe a un credo, depuis 2021 : celui d’être « un acteur du développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l’accomplissement de chacun ».

In Extenso a donc développé un plan de formation de ses collaborateurs pour leur permettre d’évoluer. « Nos équipes sont pleinement mobilisées auprès de nos clients qui doivent faire face à de nombreux défis alors que la crise sanitaire s’achève à peine et que la crise inflationniste et la hausse des prix ont pris le relais. In Extenso a un rôle clé dans le conseil de ses clients, notre métier est en constante évolution ainsi que notre périmètre d’intervention. Ainsi, nous recherchons sur la région 125 collaborateurs qui pourront évoluer dans un environnement dynamique, bienveillant et épanouissant avec des opportunités d’évolution au sein du groupe », conclut François-Gérard Mondi, président d’In Extenso Île-De-France.

Toutes les offres d’emplois sont disponibles sur le site du groupe.