In Extenso Ile-de-France prévoit de recruter 120 collaborateurs

Un des leaders de l'expertise-comptable et du conseil aux TPE-PME dans la région, In Extenso Ile-de-France, anticipe le recrutement de 120 collaborateurs en 2021, principalement dans les métiers de la comptabilité, de l'audit et de la paie pour soutenir les activités et le développement de ses clients face à la crise sanitaire et économique.

© Adobe Stock