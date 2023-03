In Extenso IDF : semaine du patrimoine du 20 au 24 mars 2023

In Extenso, leader de l’expertise comptable et des services professionnels pour les TPE-PME, accompagne les dirigeants pour faire fructifier leur patrimoine. À ce titre, l’agence In Extenso Nogent-sur-Marne organise une semaine du patrimoine du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023, et invite les dirigeants à planifier un rendez-vous avec un de ses conseillers patrimonial.

Les dirigeants pourront aborder avec les conseillers In Extenso plusieurs thématiques au cours de cette semaine telles que :

Le Plan d’épargne retraite

Le Placement de trésorerie

L’Optimisation de rémunération

Les dirigeants de TPE-PME peuvent planifier un rendez-vous avec un conseiller patrimoine d'In Extenso en s'inscrivant ici