In Extenso : Franck Bourdeleau, associé expert-comptable nommé en IDF

In Extenso nomme 10 experts-comptables associés dans différentes régions de France, témoignant ainsi du fort dynamisme du cabinet dans les territoires et d’une demande croissante des TPE et PME en matière d’accompagnement pour la gestion de leur entreprise.

Dans la région Île-de-France, l’associé nommé est Franck Bourdeleau, diplômé d’expertise comptable depuis 1995. Il a travaillé au sein de son propre cabinet durant plus de 11 ans et par la suite dans diverses typologies de cabinets. Il rejoint l’agence In Extenso de Boulogne-Billancourt en Ile-de-France en juin 2020. Il dirige une équipe de 17 personnes spécialisée dans le domaine des cafés, hôtels, et restaurants (CHR).

« Nous sommes très heureux d’associer ces dix collaborateurs au développement de notre Groupe pour répondre aux nombreux défis qui nous attendent. La formation et la promotion des talents sont des axes forts de notre plan stratégique 2022-2028 et notre politique en la matière doit être le reflet de nos ambitions. Je tiens à remercier et à féliciter ces nouveaux associés qui doivent à leur tour concourir à faire grandir leurs collègues ! », souligne Antoine de Riedmatten, président du Directoire d’In Extenso.