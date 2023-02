In Extenso Avocats : Chahinez Meddeber nommée Associée et Responsable du pôle « Tax & Growth ».

L’arrivée de Chahinez Meddeber et la création simultanée du pôle « Tax & Growth » dont elle assurera la direction, s’inscrivent pleinement dans la stratégie d’In Extenso Avocats de renforcer l’offre de services spécialisés aux entreprises, ainsi que l’accompagnement des organisations dans leur projet de croissance et de transformation.

Spécialisée en fiscalité des affaires, Chahinez Meddeber intervient auprès des clients français et internationaux opérant dans tous les secteurs d’activités notamment les entreprises du luxe, les entreprises innovantes, l’industrie de la biotech et de la medtech mais également les entreprises de l’économie circulaire et les organismes sans but lucratif (OSBL).

Chahinez Meddeber est avocate, inscrite au barreau de Paris, impliquée en faveur de l’égalité H/F et de la diversité. Diplômée de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne – Master 2 Droit des affaires et fiscalité (2003-2007) et HEC Paris - Master 2 Stratégie fiscale et juridique internationale– et titulaire du CAPA depuis 2009, Chahinez Meddeber a commencé sa carrière dès 2008 au département Transaction Tax Services d’EY. Elle a rejoint ensuite, en 2010, le cabinet ARSENE. A partir de 2013, elle accompagne les clients internationaux et français du cabinet DECHERT LLP dans toutes les phases de leur développement, notamment dans le cadre de d’opérations de restructuration et de M&A. En 2020, elle fonde son propre cabinet au sein duquel elle conseille décideurs et cadres supérieurs dans le cadre des problématiques liées à leur mobilité internationale.

Au fil des années, Chahinez Meddeber a développé un savoir-faire spécifique dans différents domaines contribuant ainsi au succès et à la croissance des entreprises qu’elle conseille :

(Re)structuration des groupes de sociétés français et internationaux - Fiscalité des opérations et transactions internationales

Fiscalité des OSBL (associations/fondations)

Outils d’intéressement au capital (« Incentives packages »)

Mobilité internationale

Sécurisation du crédit d’impôt recherche / crédit d’impôt innovation (CIR / CII)

Audits fiscaux (« tax due diligences »)

Fiscalité des actionnaires

« Je suis heureuse de rejoindre les équipes de travaillistes et de fiscalistes d’In Extenso Avocats qui m’ont toutes accueillie à bras ouverts. Avec la diversité des missions proposées, j’ai pour ambition de mettre mon expertise au service de la croissance des entreprises et des ETI et les accompagner à relever leurs défis. Je me réjouis également de retrouver Sabrina Chekroun, que je connais depuis plusieurs années. Ensemble, nous allons travailler étroitement avec Pierre-Jacques Castanet dont l’énergie et la passion insufflent une dynamique inspirante, moteur essentiel à la croissance d’In Extenso Avocats. », déclare Chahinez Meddeber.

« Nous nous félicitons qu’une professionnelle experte et talentueuse telle que Chahinez Meddeber rejoigne notre structure pour y développer son activité et compléter notre offre dédiée aux dirigeants et aux entreprises. Elle est en charge du nouveau pôle « TAX & GROWTH », qui a pour objectif de poursuivre le développement de nos clients et d’accompagner la croissance des entreprises, en définissant les stratégies fiscales en adéquation avec leurs projets de développement. Cette nomination correspond à notre volonté de poursuivre notre essor et confirme notre confiance dans le futur de notre réseau. », commente Pierre-Jacques Castanet, Président et co-fondateur d’In Extenso Avocats.