In Extenso Avocats : arrivée de Fabien Storme en qualité d’Associé

Fabien Storme rejoint Christopher Boinet et Anne Epinat, avocats associés, au sein du cabinet parisien, In Extenso Avocats, dédié aux acteurs du secteur de l’hôtellerie, de l’hébergement touristique et de la restauration.

« L’arrivée de Fabien Storme au sein de notre équipe témoigne de notre volonté de valoriser et de renforcer les compétences ainsi que la notoriété de notre cabinet auprès des acteurs de ces secteurs, cœur d’expertise de notre activité depuis plus de 30 ans et ce, tant en France qu’à l’international », explique Christopher Boinet.

« Son expertise dans le domaine culturel et plus spécifiquement en droit fiscal de l’audiovisuel et du cinéma nous permet de répondre aux demandes d’une clientèle plus diversifiée », complète Anne Epinat.

Fabien Storme a commencé sa carrière au sein du cabinet HPML en tant que juriste fiscaliste. Il a ensuite intégré FIDAL puis DCL-Avocats en tant qu’avocat avant de créer en janvier 2019 Odexia-Avocats. Diplômé d’un Master II en droit des affaires, spécialisation droit fiscal des affaires et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Fabien Storme a été durant de nombreuses années chargé d’enseignement au sein des Universités d’Evry, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque en droit des affaires, droit des sociétés, droit international des affaires, droit des obligations, droit international public et droit des entreprises en difficulté.

« L’arrivée de Fabien Storme en tant qu’associé au sein de notre réseau s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification de nos différentes expertises afin d’offrir un accompagnement de pointe à nos clients, notamment dans le secteur de l’hôtellerie-restauration toujours plus demandeur d’un conseil juridique complet et adapté à leur spécificité. », indique Pierre-Jacques Castanet, Président d’In Extenso Avocats.