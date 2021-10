Implid première SPE avec des huissiers

Cette opération de croissance toute récente s'inscrit dans la stratégie de la socitété implid (ex Segeco) : « grandir et faire grandir les entreprises et leurs dirigeants jour après jour ». La société d'expertise et de gestion comptable créée en 1973 dans la vallée du Puy-en-Velay s'est bien développé, jusqu'à couvrir la majorité des aspects business. Son offre globale, déjà dotée de l'expertise comptable, de la gestion sociale, du conseil juridique, de l'audit, du consulting et du recrutement s'étend désormais au métier d'huissier de justice, faisant d'elle la première SPE à intégrer une étude de ces officiers ministériels particuliers.

Seule SPE sur une vingtaine à intégrer une étude d'huissiers

Pour rappel, la SPE est une innovation majeure de la réforme « Macron » du 6 août 2015 qui ne remporte pas le succès escompté auprès des professionnels du droit et du chiffre.

Depuis à peine trois ans (après l'entrée en vigueur des décrets d'application de la loi en mai 2017), ces derniers ont la possibilité de créer un cabinet réunissant plusieurs professions réglementées au sein de la même structure.

Les avocats, les notaires mais aussi les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les conseils en propriété industrielle (CPI) ou encore les experts-comptables et les commissaires aux comptes (les grands oubliés, récemment ajoutés par l'article 26 de la loi Pacte) peuvent ainsi se réunir. C'est l'avènement de la fameuse interprofessionnalité des professions réglementées créée des vœux du Président Macron.

Le phénomène est donc relativement nouveau. Toutefois, son succès semble très mitigé aux vues du faible nombre de SPE s'étant créées depuis : 3 incluant des notaires, 16 avec des experts-comptables, 4 avec des CPI et des avocats et « un nombre très faible créées par des avocats », selon le Conseil national des barreaux (CNB) interrogé début juillet. C'est pourquoi un guide gratuit a été publié cet été.

En effet, la Chambre nationale des commissaires de justice, l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, le Conseil supérieur du notariat et le CNB ont cosigné un manuel sur les modalités pratiques de création, d'organisation et de fonctionnement des SPE pour bien exercer en commun.

Guichet unique d'expertises

Précurseure à l'heure de la crise et du plan de relance économique, la SPE implid croit en l'addition d'expertises croisées stratégiques, qui répond parfaitement aux enjeux de développement des entreprises.

« Nos clients TPE/PME, ETI ou grands comptes, particulièrement impactés par la crise économique Covid-19, recherchent des partenaires conseil experts et polyvalents. C'est cette promesse que nous leur faisons en proposant un guichet unique d'expertises, renforcés aujourd'hui par l'intégration du métier d'huissiers ! », explique Jean-Loup Rogé, son fondateur.

Basée à Lyon et Paris, Fradin Tronel Sassard & Associés réunit 39 collaborateurs et 6 associés. L'ensemble de l'étude intègre aujourd'hui le nouveau bureau lyonnais d'implid situé au 79 cours Vitton, qui complète l'offre des 49 autres bureaux d'implid sur le territoire français et de leurs 809 experts.