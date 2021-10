Immobiliser, remplacer, renforcer et... décomposer

Ce traitement, introduit dans les règles françaises dans le cadre de la stratégie d'harmonisation avec les règles des normes comptables internationales, a aussi été repris par l'administration fiscale, en vue de participer à l'analyse du célèbre et délicat débat de la distinction entre une immobilisation et une charge.

La mise en œuvre pratique est cependant loin de constituer un long fleuve tranquille pour les praticiens.

L'arrêt n° 16DA00139 rendu le 1er juin 2017 par la Cour administrative d'appel de Douai constitue une illustration intéressante de ces délicates analyses.

Cette affaire concerne des travaux réalisés par un propriétaire bailleur sur des planchers hauts de cave, du fait des effets de l'oxydation lié à l'humidité. La Cour retient que ces voûtains doivent être regardés « comme ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle des immeubles, dont il n'est pas allégué ni même établi que les murs porteurs ou les fondations seraient affectés de désordres liés au même phénomène d'oxydation, et doivent donc être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de ces immeubles » ; et la Cour de retenir que « la valeur unitaire des travaux sur voûtains est comprise entre 2 000 et

3 000 euros par immeuble, s'agissant d'immeubles dont la valeur vénale s'établit entre

75 000 et 125 000 euros » c'est-à-dire pour des montants supérieurs au seuil de simplification de 1 % qui aurait permis d'éviter la qualification en composant.

Aussi, pour la Cour, « les travaux de remplacement de ces (…) voûtains sont indispensables à l'utilisation normale des lieux ; qu'ainsi, les planchers hauts de cave (…) constituent un élément principal des immeubles » ; et qu'en conséquence les dépenses de remplacement doivent figurer à l'actif immobilisé de l'entreprise en qualité de composant.

En outre, dans le même arrêt, la Cour précise que les dépenses de réparation-renforcement des voûtains sont immobilisables, car ayant pour effet de prolonger la durée effective d'utilisation des logements loués par le propriétaire-bailleur.

Mais la Cour ne donne aucune indication sur la sortie du composant existant ; à charge pour les professionnels de trouver la solution ad'hoc, par recherche du composant historique sans doute non décomposé.

Ou, comme le disait Marc Orlan, « il est très difficile d'imaginer quelque chose de simple »…