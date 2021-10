Immobilier : la crise de confiance persiste

Le constat est édifiant : malgré une conjoncture favorable à l’investissement –baisse des prix de 3,6 % sur un an, taux des crédits « historiquement » bas–, les transactions sont à la peine. Pour les représentants des trois organisations, Jean-François Buet, Bernard Cadeau et Philippe Taboret, « Cette conjonction d'éléments favorables est rare et crée un environnement exceptionnel pour accéder à la propriété ou procéder à un investissement locatif. »

Selon une enquête Ifop, 38 % des accédants potentiels à la propriété persistent pourtant à estimer que "le moment n'est pas opportun". De leur côté, les vendeurs se montrent encore plus frileux : 62 % pensent, en effet, « que les conditions ne sont pas réunies pour finaliser une transaction », ce qui bride le marché.

Résultat : l’attentisme prévaut. Selon les prévisions de la FNAIM, d’Orpi et de Cafpi : « Cette année, il y aura 72 000 transactions de moins qu’en 2012. Pourtant, l’an dernier, un recul de 98 000 opérations avait déjà été enregistré. » En pourcentage, le recul devrait être de 10,2 % en 2013, faisant suite à une baisse de 12,2 % pour 2012.

Reste, pour ces professionnels, que l’inversion de tendance est désormais globalement actée. Les Français semblent à présent attendre quelques signaux forts du Gouvernement pour reprendre la confiance nécessaire à l’achat immobilier.