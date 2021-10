Immobilier et tourisme portugais

Ce nouveau rendez-vous permet de découvrir les opportunités actuelles du marché immobilier portugais à travers une offre large et diversifiée, de l’appartement à la maison en passant par les biens d’exception ou encore les terrains en bord de mer, accessible à tous les budgets et encadrée par un environnement juridique et fiscal attrayant.

Une centaine de professionnels sont présents sur leurs stands et pour de nombreuses conférences : agences immobilières, promoteurs-constructeurs, tourisme, voyagistes, banques, services, institutionnels, professions juridiques…