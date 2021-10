Immobilier de prestige parisien : Barnes accroit ses parts de marché

Alors que, selon les notaires, les transactions ont lourdement chuté, Barnes a réalisé 350 transactions sur Paris et en région parisienne au cours du 1er semestre 2013, contre 276 un an plus tôt. « Après un mois de mai perturbé par les ponts, le mois de juin a été particulièrement actif », indique Thibault de St Vincent, président de Barnes.

Barnes - Thibault de Saint-Vincent