Immobilier de prestige : le marché cannois reprend

BARNES, le leader de l’immobilier de haut de gamme, vient de s'installer rue d'Antibes. Située au centre du triangle d’or constitué des stations de Saint-Jean Cap Ferrat, Nice et Saint-Tropez, elle a pour mission de recenser les biens d’exception sur la Riviera.

Aujourd’hui, 60 % de la clientèle est d’origine étrangère, dont 50 % provient des pays de l’Est. Conséquence de la crise économique et financière, les prix des biens de prestige sont en baisse et les transactions reprennent. En ce début d'année 2013, une villa de 200-250 m² avec piscine se négocie entre 1 200 000 euros et 1 700 000 euros. Il est possible de trouver de belles propriétés d’environ 300 m² sur 2 500 m² de terrain avec de superbes vues sur la mer à moins de 3 000 000 euros. A Cannes même, un appartement neuf de 140 m² sur la Croisette avec 60 m² de terrasse et un garage, se négocie autour de 3 millions d’euros, contre 3,5 millions d’euros avant la crise.

La location de prestige a également le vent en poupe avec des villas qui, si elles ont vue sur mer et sont équipées d'une piscine, peuvent se louer jusqu'à 50 000 euros par mois en été.