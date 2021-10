Immobilier de luxe à Paris : Barnes résiste

Sur un marché immobilier de luxe –au-delà de 2 millions d’euros– en repli, Barnes a réalisé une quinzaine de ventes à Paris dans les 6e, 7e, 8e, 16e et 17e arrondissements de Paris ainsi que dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines au-delà de deux millions d'euros. Le marché des biens haut de gamme en excellent état et sans défaut reste actif avec quelques sérieux acquéreurs français et étrangers toujours présents. Barnes vient de négocier deux ventes exceptionnelles à Paris, dans le 16e arrondissement. La première concerne un superbe appartement de 220 m² situé dans un immeuble neuf à la Muette. La vente a été conclue à 3,5 millions d’euros, soit 16 000 euros le m².



La seconde concerne un appartement superbement rénové, d’une superficie d'environ 300 m² au prix de 3,6 millions d’euros (12 000 €/m²), situé au 3e étage d’un immeuble de grand standing dans le quartier Victor Hugo. Ces deux ventes illustrent le fait que les biens de luxe intéressent toujours les acquéreurs fortunés dès lors qu’ils sont en excellent état et sans défaut. De leur côté, les biens d’exception dans les beaux immeubles des meilleurs quartiers de Paris, disposant de belles vues sur la Seine, sur un monument (tour Eiffel, Invalides, Arc de Triomphe, Panthéon...) ou un jardin (jardin du Luxembourg, parc Monceau...) sont toujours très prisés par une clientèle internationale fortunée. Pour preuve, Barnes a recueilli 12 offres au-delà de 5 millions d’euros depuis le début de l’année et réalisé trois ventes au-delà de ce prix.