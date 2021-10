Immobilier d'entreprise : qui sont les investisseurs, aujourd'hui ?

Selon Stéphane Imowicz, directeur général de Crédit Foncier Immobilier, « L’Île-de-France, à elle seule, concentre les trois quarts des engagements avec un volume de 7,9 milliards d’euros sur un total de 10,5 milliards d’euros investis en France.

Les fonds d’investissement étrangers n’ont pas déserté les marchés de l’immobilier d’entreprise français en 2013. Ils sont même restés très présents sur les actifs phares parisiens, mais les principaux animateurs de ces marchés ont été, très majoritairement, les investisseurs nationaux et européens « autofinancés », c’est-à-dire ceux qui placent leurs propres capitaux, sans recourir à l’emprunt.

Pour une bonne part, les capitaux proviennent de l’épargne des Français. En effet, les investisseurs en question sont des collecteurs d’épargne, tels que les compagnies d’assurance, les mutuelles et les fonds immobiliers non cotés : sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), organismes de placement collectif en immobilier (OPCI).

Les épargnants Français continuent donc d’investir dans l’immobilier. Mais, au lieu de le faire en direct dans le logement (ancien ou neuf en Duflot, notamment), ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’immobilier d’entreprise au travers de fonds spécialisés désignés sous le vocable générique de pierre-papier. Ces placements sont réalisés soit par l’achat de titres de SCPI ou d’OPCI, soit par la souscription de contrats d’assurances vie investis, au moins pour partie, en immobilier (sous forme de SCI, de SCPI ou d’OPCI). Dans les deux cas les capitaux collectés se retrouvent, pour la plupart, investis en immobilier tertiaire.