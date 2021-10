Immobilier d'affaires : LPA-CGR avocats conseille BayernLB

La Française Real Estate Managers a annoncé acheter, auprès de Unibail-Rodamco-Westfield et pour les comptes de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine (60 %) et des SCI LF Multimmo (20 %) et Qualimmo (20 %), « Village 3 », un immeuble de 6 700 m2 de bureaux dans le quartier Valmy à La Défense (92). Cette opération a été partiellement financée par la banque allemande BayernLB.

« Village 3 », restructuré à neuf en 2016, fait partie de l'ensemble des « Villages », un ensemble de 8 bâtiments construits dans les années 1980. L'immeuble est certifié NF HQE Rénovation niveau Excellent, BREEAM Conception Very Good et BREEAM In-Use Excellent for Asset Management and for Building Management.

« Village 3 » est loué intégralement, pour une durée restante de sept ans et demi, à « un opérateur français spécialisé dans la cyberdéfense », qui a pris à bail dans le secteur près de 35 000 m2, dans le cadre du projet « Campus Cyberdéfense ».

LPA-CGR avocats a conseillé la banque BayernLB, avec une équipe composée de Chloé Thiéblemont, avocate associée, Laurie Chassain, avocate et Eléonore Pelletier, juriste. Les prêteurs étaient aussi accompagnés par l'étude Rochelois sur la partie notariale.

Par ailleurs, La Française REM était conseillée par Allez & Associés ainsi que Fairway Avocats et Unibail-Rodamco-Westfield par Ginisty & Associés. Les deux parties étaient assistées par CBRE.