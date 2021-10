Immobilier à Paris et en Ile-de-France : la baisse des prix se confirme

De novembre 2012 à janvier 2013, 28 000 logements anciens ont été vendus en Ile-de-France. Comparé à ce qui est observé pendant les années de forte activité (1999-2007), le nombre de ventes a baissé de 20 % environ. Tous logements confondus, la tendance à la baisse des prix est confirmée, avec des prix en recul de 1,1 % d’octobre 2012 à janvier 2013. Cette tendance s’observe à la fois pour les appartements franciliens avec une diminution de prix de 1 % et pour les maisons avec un recul de 1,5 %.

Le marché des appartements



Le prix au mètre carré d’un appartement francilien est à fin janvier 2013 de 5 500 euros, en diminution de 1 % sur trois mois. En Petite Couronne le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 4 380 euros et de 3 090 euros en Grande Couronne.

Les prix résistent encore dans la capitale, même si la baisse semble enclenchée. A Paris, le prix au mètre carré d’un appartement ancien s’établit à 8 320 € en janvier 2013 et reste à un niveau pratiquement stable en un an (+0,3 %). La baisse sur trois mois (-0,7 %) est sensiblement moins marquée qu’elle ne l’était en décembre 2012 (-1,9 %). Les dernières projections de prix calculées par les Notaires de Paris-Ile-de-France sur les avant-contrats de ventes à Paris, indiquent que cette tendance à la baisse, modérée, se prolongera dans les prochains mois.



Pour les maisons anciennes, les prix ont baissé de 1,5 % en Ile-de-France d’octobre 2012 à janvier 2013. Le prix unitaire d’une maison en Ile-de-France s’établissait à 302 800 € à fin janvier 2013 (353 200 euros en Petite Couronne et 281 400 euros en Grande Couronne). En un an, le prix des maisons a reculé de 1,7 % en Ile-de-France.