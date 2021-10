Immobilier à Paris : des ventes en baisse et des prix stabilisés

Pour devenir propriétaire à Paris à fin mars 2013, il fallait compter 8.260 euros au mètre carré, comme au 4e trimestre 2012. Les augmentations des 2e et 3e trimestres 2012 et le point haut de l’été 2012 ont été effacés, et le prix au mètre carré d’un appartement parisien a retrouvé son niveau enregistré à fin mars 2012.

Toutefois, les prix médians par arrondissement sont plus contrastés, avec la moitié des arrondissements qui affichent des baisses annuelles qui restent légères. Les arrondissements les plus onéreux sont le 6e (12 250 euros/m²), le 1er (12 190 euros/m²) et le 7e (12 160 euros/m²). Les plus abordables sont le 19e (6 720 euros/m²), le 20e (7 210 euros/m²) et le 18e (7 340 euros/m²).

Les quartiers les plus chers de Paris sont Saint-Germain-des-Prés (14.650 euros/m²) et Monnaie (14 290 euros/m²) dans le 6e arrondissement. Les quartiers les moins chers sont Pont-de-Flandres (6.180 euros/m²) dans le 19e arrondissement et La Chapelle (6 230 euros/m²) dans le 18e.