Immo City entame une nouvelle phase de croissance avec l’entrée à son capital d’Andera Partners

Andera Partners, acteur spécilalisé dans le domaine du capital-investissement – notamment dans les PME via son activitéAndera Expansion – devient l’actionnaire minoritaire de référence du groupe Immo City aux côtés de son équipe de management, afin de l’accompagner dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché de l’administration de biens immobiliers en Ile-de-France.

Fondé par David Giuly en 1999, Immo City est devenu en quelques années un des leaders indépendants de l’administration de biens immobiliers en Ile-de-France, opérant un réseau de 9 agences et employant plus de 110 collaborateurs. Le groupe propose à sa clientèle des prestations de syndic de copropriété, de gestion locative et de transaction immobilière, principalement sur des biens résidentiels.

Basé historiquement à Paris, Immo City couvre désormais la petite couronne avec des implantations à Montreuil, Romainville, Montrouge, Choisy-le-Roi et Thiais. Le développement du groupe repose notamment sur un engagement qualité envers ses clients ainsi qu’une politique de croissance externe ciblée et ambitieuse avec 4 opérations sur les 4 dernières années : SGI en 2017, Coulon et Mauduit en 2019, et Gerloge en 2020.

La gouvernance d’Immo City ne change pas, David Giuly en reste Président, entouré de Robin Soulier et Patrick Frigaux, respectivement Directeur Associé et Directeur Général.

L’entrée d’Andera Partners au capital d’Immo City a été réalisée sans effet de levier de manière à laisser au groupe toutes ses marges de manœuvre pour accélérer son développement axé notamment autour de la poursuite de la croissance externe.

David Giuly, président d’Immo City : « L’équipe des fondateurs, soudée depuis plus de 20 ans, se réjouit de l’entrée au capital d’Andera Partners. Sur un marché encore très fragmenté, cette opération nous donne l’opportunité de franchir une nouvelle étape : développer de nouvelles offres pour nos clients et nous positionner en tant que consolidateur du marché en Ile-de-France. Nous sommes heureux d’accueillir notre nouveau partenaire qui partage, comme l’ensemble de nos collaborateurs, des valeurs d’excellence et de professionnalisme. »

David Robin, Associé d’Andera Partners : « David Giuly et son équipe de management ont réussi en quelques années à faire d’Immo City un acteur de premier plan de l’administration de biens immobiliers en Ile-de-France. Leur positionnement pertinent sur un marché résilient et encore atomisé, ainsi que leur plan de développement très ambitieux basé sur la poursuite de la consolidation du marché, nous ont convaincus de les accompagner dans cette nouvelle phase de développement du groupe. »

Intervenants

Andera Partners

David ROBIN, Léopold BRICHARD, Victor CABAUD

Conseils : Due diligence stratégique : CMI (Nicolas KANDEL, Simon COLBOC, Nicola VIRGATA) Due diligence financière : Oderis (Julien PASSERAT, Paul LOCATELLI) Avocats conseil et due diligence juridique, fiscale et sociale : McDermott Will & Emery (Grégoire ANDRIEUX, Antoine RICOL, Tess SOUQUET BASIEGE, Côme DE SAINT-VINCENT) et Fidal (Anne FRECHETTE, Lorraine RAIMBERT-NUSSE, Mikaël MAHEUST) Commissaire évaluateur : Aurys (Ghislain D’OUINCE)

:

Management