Illuminations de Noël : les Champs-Elysées revoient leur copie

Les illuminations de fin d'année sur les Champs-Elysées, à nouveau modifiées "pour renforcer l'ambiance de Noël" après de nombreuses critiques, a annoncé le Comité des commerçants de la plus belle avenue du monde. Dotées en 2011 d'une nouvelle scénographie résolument avant-gardiste, les illuminations seront "profondément renouvelées" pour donner "un caractère plus féerique".

L'an dernier, les concepteurs Koert Vermeulen et Marcos Vinals Bassols avaient mis en place un concept lumineux composé de trois anneaux de LED colorés, comme suspendus dans l'air, entourant chacun des 200 arbres des Champs-Elysées. Si les deux tiers des promeneurs interrogés en décembre 2011 ont apprécié le concept, une enquête IFOP a montré que 63 % regrettaient toutefois "son éloignement de l'image traditionnelle de Noël", ont reconnu le Comité des Champs-Elysées et la Mairie de Paris. "L'édition 2012 tient compte des avis des Parisiens en donnant plus de hauteur aux illuminations pour recréer l'effet de perspective, donnant un caractère plus féerique", a-t-on précisé.

En plus des anneaux LED, les arbres donnant sur la chaussée seront garnis de guirlandes scintillantes sur 7 mètres de haut en moyenne, doublant la hauteur de l'anneau le plus élevé et créant un rideau de lumière. Grâce à la technologie LED, la consommation globale estimée des illuminations des Champs-Elysées sera de l'ordre, cette année, de 38 800 kWh (équivalent de la consommation annuelle de neuf familles de quatre personnes), entièrement compensée par la production d'une ferme solaire Depuis 2006, la consommation a été réduite de plus de 90 %.