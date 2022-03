Illectronisme : Huawei propose des formations gratuites pour réduire la fracture sociale

En France, on compte 14 millions de personnes dans l’incapacité d’effectuer des démarches en ligne, cela représente 17 % de la population. Dans une société de plus en plus digitalisée, ces personnes peuvent rapidement se retrouver isolées. En 2019, l’Insee estimait qu’une personne sur six n’utilisait pas du tout Internet.

Si l’illectronisme touche majoritairement les personnes âgées, il est également beaucoup plus présent dans les milieux défavorisés. Cette fracture numérique a pour finalité d’augmenter les inégalités sociales et de favoriser un peu plus l’isolement des personnes touchées. Pour faire face à cela, Huawei a décidé de mettre en place le Digitruck. Il s’agit d’un camion où des formations au numérique sont proposées gratuitement aux personnes volontaires. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur Internet. Ces cours d’initiation ou de perfectionnement sont accessibles pour tous les niveaux et sont dispensés par un formateur de l’association WeTechCare. Il s’agit de modules d’une heure et demie à deux heures. Chacune de ces sessions est consacrée à un apprentissage en particulier. Pour Caroline Viphakone, formatrice dans le Digitruck, l’apprentissage passe par la pratique : « Les personnes qui viennent ici veulent surtout pratiquer, c’est comme ça qu’ils maîtriseront les différents outils numériques. Ici, ils peuvent bénéficier du matériel et de l’accompagnement qu’ils recherchent ». Selon elle, les personnes formées recherchent avant tout de l’autonomie : « Ils sont sollicités par leurs enfants ou leurs petits-enfants, nous avons beaucoup de retraités et de demandeurs d’emploi », explique la formatrice.

© Huawei / WeTechCare

Favoriser les QPV

Dès le premier jour d’ouverture de ce camion, de nombreux participants s’étaient inscrits pour participer à au moins un atelier. Parmi eux, Khadija et Soumaré, deux habitants du quartier qui sont venus pour apprendre à se servir d’un ordinateur. Accompagnés par Caroline, leur formatrice, ils ont pendant quasiment deux heures réalisés des exercices sur la plateforme Les Bons Clics, proposée par les équipes de l’entreprise francilienne WeTechCare. Pour Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, il était important de placer le camion au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : « Nous sommes ici, rue André Brécher, au cœur d’un QPV, c’est pour nous un choix stratégique car l’inclusion numérique n’est pas un vain mot. Il était important d’apporter ce service gratuit pour aider nos habitants dans leurs tâches du quotidien », a déclaré le maire du 17e arrondissement lors de l’inauguration du Digitruck en Ile-de-France. Après son passage au nord de la capitale, le camion partira faire le tour de l’Ile-de-France jusqu’au mois de juillet prochain. Il devrait ensuite poursuivre sa route à travers la France.