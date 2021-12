Illectronisme : Cédric O rencontre les conseillers numériques déployés en Seine-Saint-Denis

« Nous sommes tous convaincus du caractère absolument indispensable de la question de la lutte contre la fracture numérique ». Dans une société en pleine transformation numérique, faire en sorte que tous les publics prennent le train en marche est devenu essentiel. Avec un seuil de pauvreté atteignant près de 28 % de la population, la Seine-Saint-Denis fait partie des territoires les plus en demande de ce point de vue. Contribuer à la réduction des inégalités d’accès et d’usages au numérique est justement l’objectif de l’événement « NEC 93 », qui a réuni durant trois jours des acteurs de l’action sociale, de la médiation numérique et des parties prenantes locales. « Il y a un caractère d’urgence sociale à accompagner cette transformation », a lancé Cédric O, en ouverture de ces débats. Les personnes âgées, mais aussi les jeunes, comme les « moins jeunes » sont concernés par cette problématique. « Ces publics peuvent se sentir laissés de côté par cette numérisation de l’ensemble des politiques publiques et des services de la vie quotidienne », a souligné le secrétaire d’Etat.

Pour lui, les Pouvoirs publics se sont « collectivement trompés » en la matière, en pensant qu’il suffirait de numériser un certain nombre de politiques publiques et de déployer la fibre pour que la population se convertisse. « Il y a eu ces dernières années, il me semble, un changement d’approche, peut-être un peu tardif, mais qui était absolument indispensable. Nous devions prendre soin de celles et de ceux qui ne se sentaient pas forcément à l’aise avec les outils numériques », a assuré Cédric O.



© AP - Cédric O a lancé l'événement, organisé à Montreuil.

Cette politique d’accompagnement s’est notamment traduite par le déploiement de 4 000 conseillers numériques, financés par l’Etat dans le cadre du plan France Relance, et déployés par les collectivités. La réussite de ce projet nécessite que « l’ensemble des acteurs se mettent autour de la table, afin de structurer une réponse territoriale et coordonnée, avec des outils, des référentiels, des formations partagés ».

L’ancien conseiller a justement pu rencontrer une quarantaine de professionnels chargés d’accompagner les publics en demande en Seine-Saint-Denis, pour évoquer les premiers ateliers organisés, leur formation, ou encore leur complémentarité avec le dispositif France Services. La question de la pérennisation du dispositif au-delà des deux ans initialement prévus est également revenue plusieurs fois. « Nous avons bien en tête ce sujet. L’accompagnement numérique est de plus en plus important dans les politiques publiques », a souhaité rassurer Cédric O, tout en rappelant qu’il y avait d’abord une échéance à passer, celle de la présidentielle, pour y voir plus clair.

« Nous comptons sur vous pour qu’une partie substantielle de votre temps soit consacrée à apprendre aux bénéficiaires, pas faire à leur place », a poursuivi le secrétaire d’Etat, reconnaissant que la tâche serait difficile, tans les besoins sont importants sur le territoire. Au niveau national, 13 millions de personnes sont concernées par l’illectronisme, mais la moitié seulement pourra faire l’objet d’un accompagnement. « Il faut répondre à la demande et accompagner les personnes que l’on peut faire progresser », a-t-il insisté, soulignant que les conseillers numériques devraient créer des réseaux locaux permettant d’aiguiller les bénéficiaires.



© AP - Des conseillers numériques déployés en Seine-Saint-Denis ont échangé avec Cédric O.

Cette politique n’en est qu’à ses débuts, selon le Secrétaire d’Etat. « La numérisation de la société ne va pas s’arrêter, parce que c’est le sens de l’Histoire, que cela nous plaise ou non. Le numérique apporte beaucoup de facilités, de simplicité, d’opportunité, par exemple en matière de personnalisation des soins », a-t-il argué. « Nous devons continuer nos efforts et aller probablement plus loin, parce que ce qui est en jeu, c’est l’accompagnement des citoyens à l’utilisation de leurs droits et leur citoyenneté ».

En effet, si la porte d’entrée du digital peut être d’apprendre à se servir d’une application de messagerie instantanée, ou encore de réserver un rendez-vous médical en ligne, les questions sous-jacentes à l’inclusion numérique « vont bien au-delà » et concernent les problématiques liées à la donnée, à la parentalité (l’exposition aux écrans), aux fausses informations, etc. En résumé, pour Cédric O, « afin de mener cette transition anthropologique absolument essentielle, il faut donner la capacité aux Français d’être des acteurs, au lieu de la subir ».