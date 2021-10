Île Seguin : vers une seule tour…

"C'est un projet unique et équilibré qui a été choisi par les Boulonnais", s'est réjoui l'élu qui avait lancé cette consultation mi-octobre en raison des "réticences" liées à l'ampleur d'un premier projet qui prévoyait la construction d'environ 310 000 m2 comprenant cinq tours allant de 100 à 120 m de haut. Le scénario N.2 retenu par 40,10 % des 17 547 votants, fixe la constructibilité du site à 255 000 m2 avec un belvédère à 110 m de hauteur. Le projet N.3 qui propose des aménagements urbains de 232 000 m2 mais sans tour, est arrivé en deuxième position avec 31 % des voix, devant le projet N.1, le plus dense qui prévoit l'aménagement de quatre tours allant de 100 à 120 m de haut pour 310 000 m2 au total. Ce dernier a recueilli plus d'un quart des suffrages. "C'est une grande victoire pour la démocratie", s'est félicité M. Baguet qui s'estime conforté dans ses choix. "Quand il y aura deux ou trois opposants qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui déposeront des recours, je leur opposerai le vote des Boulonnais", a-t-il déclaré.

Selon la municipalité, les 17 547 votants qui se sont exprimé par courrier et par internet du 24 novembre au 10 décembre ou physiquement dimanche en se rendant dans l'un des 16 bureaux de vote ouverts à cette occasion, représentent environ 57 % du nombre moyen des électeurs venus voter lors des deux derniers scrutins municipaux en 2001 et 2008.

