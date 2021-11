Île Seguin : mobilités douces et modernité pour le nouveau pont Seibert

Conçu par le groupement d'architectes RCR Arquitectes, prix Pritzker 2017 et l'agence AEI, ainsi que le bureau d'études Ingerop, le pont est en reconstruction depuis 2020 pour offrir aux usagers et aux riverains un balcon sur la Seine. Il préfigure une nouvelle génération d'ouvrages d'art dont l'usage n'est pas uniquement de supporter la voirie, mais d'apporter des aménités fonctionnelles pour les habitants répondant aux nouveaux usages générés par les aménagements du site et de son environnement. Le pont Seibert est une construction structurante du paysage alto-séquanais et de la Vallée de culture. Il concourt directement à l'attractivité du pôle de destination en devenir de l'Ile Seguin.

Cet ouvrage métallique de plus de 2 000 tonnes d'acier est constitué de deux travées. La 1re travée, en bowstring, enjambe la Seine sur 100 m environ, tandis que la 2e travée, d'une longueur de 50 m, au-dessus de la RD7 s'appuie, côté Meudon, sur les deux béquilles et une culée, construites à cet effet. Le coût de sa construction s'élève à 41,5 millions d’euros HT. Elle est financée par la Ville de Boulogne-Billancourt et la SPL Val de Seine Aménagement à concurrence de 29,5 millions d’euros HT, ainsi que par le Département des Hauts-de-Seine à hauteur de 12 millions d’euros.

Trait d'union entre Meudon et l'Ile Seguin, il accueillera les mobilités douces et le passage d'un Bus à haut niveau de services (BHNS). La réalisation de cet ouvrage d'art participera au bon fonctionnement de la Seine musicale, équipement culturel départemental structurant pour le territoire alto-séquanais, en permettant une accessibilité supplémentaire depuis le tramway T2 et la rive de Meudon.