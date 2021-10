ILE-DE-FRANCE - Nouvelle plateforme Paris-Saclay Start-Up

Depuis octobre 2017, 580 start-up ont été recensées dont plus de 400 sont toujours en activité. L'EPA Paris-Saclay a ainsi souhaité développer une plateforme de start-up relationship management (SURM) permettant de mettre en réseau « sur un site dédié et soumis à authentification », les acteurs de l'innovation de Paris-Saclay : investisseurs, start-up et lieux d'innovation – fablabs, espaces de coworking, incubateurs, pépinières, accélérateurs et connecteurs.

L'EPA et l'Université Paris-Saclay travaillent à la constitution d'un solide réseau d'investisseurs – grands groupes, Business Angels, Venture Capitalists, Paris-Saclay Seed Fund... – en France, mais aussi à l'international, afin d'offrir une plus grande visibilité aux start-up de Paris-Saclay.

Les startuppeurs pourront trouver un espace de travail ou un lieu d'accompagnement répondant. Ils pourront également y consulter les dernières actus des start-up de l'écosystème, un agenda de l'actualité les concernant (challenges et salons à venir dédiés aux start-up notamment), collaborer avec d'autres start-up, mais surtout être visibles investisseurs s'intéressant à cet écosystème.

De leur côté, les lieux d'innovation du territoire pourront suivre leurs “pépites” dans le temps ou promouvoir leurs lieux, événements et offres d'accompagnement aux start-up.

Pour les investisseurs, cette plateforme

« permet de repérer les pépites de demain, les suivre, les contacter et gérer sur leur page en ligne, sous forme de tableau de bord personnalisé, l'actualité innovante du cluster et plus particulièrement des start-up qui auront attiré leur attention ».

Cette plateforme communautaire sera accessible uniquement sur authentification aux utilisateurs inscrits pour une mise en relation sécurisée.