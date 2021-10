Île-de-France : Universités d'été des experts-comptables du 6 au 9 septembre

Rendez-vous incontournable de la profession comptable francilienne, les Universités d'été offrent, depuis maintenant 26 ans, une manifestation de référence avec un programme d'une centaine de conférences et ateliers. Ainsi plus de 4 000 participants, en moyenne, assistent aux ateliers organisés par des partenaires et poursuivent les échanges sur leur stand.

Pour cette édition 2016, les Universités d'été déménagent et sont programmées du 6 au 9 septembre, au Palais des Congrès, porte Maillot, à Paris. Objectifs de ce déménagement ? Accueillir plus de participants en accentuant la spécificité de l'événement, c'est-à-dire offrir gratuitement un contenu de formation et d'information aux experts-comptables, aux commissaires aux comptes, aux stagiaires et aux collaborateurs franciliens.

Mais également, proposer aux inscrits un cadre plus confortable et propice aux plénières, conférences et ateliers et enfin disposer d'un espace d'exposition plus conforme aux attentes actuelles des partenaires de la profession.