Île-de-France : une écotaxe pour les poids lourds

Après le fiasco de 2014, la nouvelle majorité (LR) de la Région exhume le projet de l’écotaxe. « Lutter contre la pollution de l’air est un enjeu de santé et d’attractivité pour la région », a assuré Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, à l’occasion de la conférence régionale sur la qualité de l’air. Chantal Jouanno, chargée de l’écologie et du développement durable, l'a confirmé au JDD. Elle estime les futures recettes à 100 millions d'euros par an. Le principe du pollueur-payeur ne s'appliquerait, cette fois, qu'aux poids lourds qui passent par l'Île-de-France. Les transporteurs qui effectuent des liaisons à l'intérieur de la région ne seront donc pas taxés. L'objectif est de mettre à contribution les gros transporteurs internationaux. Les camions seraient identifiés à l'entrée et à la sortie de la région, grâce aux fameux portiques, toujours en place depuis la suspension de l'écotaxe et la fronde des bonnets rouges.

Si la région décidait de mettre en place ce dispositif, il lui faudrait impérativement passer par un décret, et donc par un accord du gouvernement.