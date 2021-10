Île-de-France : une centaine d'événements pour fêter l'architecture

La mise en place de la Métropole du Grand Paris, les enjeux soulevés par la COP21 et les besoins accrus de logements posent à l'architecture le grand défi partagé de la qualité de vie et d'un bien-être métropolitain. En rassemblant tous les acteurs de l'architecture (élus, aménageurs, maîtres d'ouvrage publics et privés) autour d'ambitions renouvelées pour la ville, le Mois de l'architecture en Île-de-France a pour objectif de sensibiliser le grand public et notamment les jeunes aux enjeux et apports de l'architecture contemporaine.

« Extra » parce qu'à travers le travail sur la forme et l'espace, et les grands projets urbanistiques et immobiliers, la création architecturale a également le pouvoir de refaçonner le réel, de réinventer des façons de vivre et de travailler des Franciliens.

« Ordinaire », parce qu'en construisant la ville, en offrant un habitat, un paysage, un cadre de vie quotidien et commun aux citadins, l'architecture contemporaine s'inscrit dans son temps, s'adapte et participe aux évolutions profondes de nos territoires et de nos mentalités.

« Métropole » parce qu'une identité et une conscience métropolitaine qui transcendent le territoire ordinaire de l'aire urbaine sont en train d'émerger, parce qu'elle réinvente l'espace et le territoire, de l'ordinaire à l'extra-ordinaire.

Initié par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France (Drac), en lien avec ses partenaires (Maison de l'architecture, Ordre régional des architectes, et Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), le Mois de l'Architecture est une invitation aux Franciliens à venir expérimenter, découvrir et comprendre les spécificités de leur cadre de vie.

L'événement sera l'occasion de rencontrer des architectes, visiter des chantiers et participer à des ateliers, cafés, promenades ou projections de films.