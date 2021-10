ILE DE FRANCE -Un speed meeting pour les entrepreneurs

Le lundi 19 novembre de midi à 14h, à la Bergerie nationale, dans le parc du château de Rambouillet.

France Active Île-de-France, affiliée au réseau national pionnier de la finance solidaire depuis 30 ans, a vocation à accompagner « durablement » les entrepreneurs « en leur apportant des conseils, en mobilisant des solutions de financement solidaire et en les connectant à tous les acteurs utiles de leur territoire ». Le speed meeting du 19 novembre est plus spécialement destiné « aux jeunes précaires ou issus des quartiers prioritaires de la ville et zones de revitalisation rurale, aux chômeurs de longue durée, aux personnes en grande précarité, en reconversion professionnelle, ou fragilisées par un handicap, et les entrepreneurs qui cherchent à se développer ».