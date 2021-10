Île-de-France : Un nouveau lycée international dans l'Est parisien

Noisy-le-Grand et Bry-sur-Marne l'attendait depuis 14 ans : le lycée international de l'Est parisien a été inauguré par Valérie Pécresse, la présidente de la Région Île-de-France, en cette rentrée scolaire. Pour commencer, ce sont 175 élèves de seconde dont 50 en internat, qui font leur rentrée dans les cinq sections internationales que propose l'établissement : arabe, chinois, brésilien, et deux classes d'anglais-américain. L'établissement atteindra son rythme de croisière progressivement et accueillera, d'ici à 2019, 1 200 élèves au total dont 150 pensionnaires dans l'internat.

« Le développement des lycées internationaux s'inscrit pleinement dans notre projet d'attractivité internationale pour l'ensemble du territoire. Cet établissement est le symbole de la direction que je veux donner à mon action. Il s'agit du premier lycée d'excellence dans l'Est parisien. Et on ne va pas s'arrêter là ! », a indiqué la présidente de l'exécutif régional qui veut « impulser des projets semblables, avec l'objectif d'un grand lycée international par département ».

Au cœur d'un parc de 3 hectares abritant un parcours sportif paysager, un terrain multisport et plusieurs terrasses autour de l'internat, avec de grandes baies vitrées donnant sur Paris, l'établissement accueille sur six étages des salles de classe et l'administration, le CDI, un amphithéâtre et le réfectoire. Le site a également été soigneusement sécurisé avec 16 caméras de surveillance aux abords de l'établissement. Le lycée international de l'Est parisien fait partie de la nouvelle génération des établissements 100% numérique et dispose de tous les modes d'apprentissage numériques actuels tels que les tableaux numériques ou la vidéo. La Région a investi plus de 56 millions d'euros pour construire cet établissement novateur.