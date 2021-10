Île-de-France : un calculateur de trajet avec le futur Grand Paris Express

Le trajet Noisy-Champs/Aéroport d’Orly prendra 35 min, contre 1h03 aujourd’hui… Avec ce nouveau simulateur de trajets, la Société du Grand Paris, accompagné par la RATP, va permettre aux usagers de comparer les temps de parcours ainsi que les itinéraires permis par le réseau de transport actuel avec ceux permis par le réseau enrichi du Grand Paris Express.

Ce simulateur rend concrets les avantages du futur réseau. Multimodal, le calculateur intègre les données du réseau ferré et de bus actuel (Transilien, métro, RER, tramway, bus…). Il se base sur des données théoriques, représentatives d’un jour de semaine à l’heure de pointe du matin. Pour alimenter ce simulateur, trois sources de données Open Data, celles du STIF pour le réseau Optile, de la RATP et de la SNCF, ont été croisées à celles du Grand Paris Express. Le résultat présenté reste une estimation à valeur informative et non contractuelle.