Île-de-France : signature de conventions entre l'État et quatre bailleurs sociaux

En présence d'Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat durable, Jean-François Carenco, préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris, a signé récemment quatre conventions fixant les engagements entre l'État et des bailleurs sociaux pour améliorer le développement de l'offre et l'accès au logement social des Franciliens.

© www.prefectures-regions.gouv.fr - Emmanuelle Cosse s'est félicitée de l'adhésion des bailleurs à la politique du gouvernement en matière de logement.