Île-de-France : Quatrième édition du

Pour la 4e édition de cet événement, organisé dans toute l'Île-de-France, Cap Digital, s'est donné pour mission de faire découvrir « de l'intérieur » la vie des start-up et des PME innovantes de la région en mettant en lumière les opportunités de carrières possibles dans ces entreprises d'avenir. « How I Met my Start-up » favorise également les échanges entre étudiants et formateurs, les « apprenants », avec des entrepreneurs numériques.

Les start-up se font tout un monde

Dans le cadre de la semaine de l'industrie, forte du succès de la précédente édition – plus de 1 000 étudiants et chercheurs participants –, cette journée portes ouvertes permettra de découvrir des dizaines de start-up et les nouveaux métiers du numérique.

Cap Digital et sa structure EdFab ont structuré cette journée du 23 mars autour de six grandes thématiques : les médias et l'entertainment, les green tech, la santé, les EdTech, le mouvement Makers et la robotique, et enfin la data.

Comme le souligne Benjamin Gans, directeur d'EdFab, « “How I Met my Start-up” a pour unique mission de susciter des vocations tout en aidant les start-up à recruter et à mieux communiquer sur leurs conditions de travail et les innovations qu'elles portent ».